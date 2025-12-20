Запалете свещ вкъщи - от днес започват Рождественските празници

Тази вечер запалете свещ вкъщи, защото по православната традиция от Игнажден започват празниците за Рождество Христово.

Денят, в който се почита св. Игнатий Богоносец, се смята за символ на новото начало, по детски чисто. Освен това Игнатий означава "огнен".

Според Евангелие от Матея самият Исус вдигнал малкия Игнатий на ръце и рекъл на учениците си, които спорели кой от тях е най-голям: "Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно. И тъй, който се смири като това детенце, той е по-голям в царството небесно".

Като пораснал, Игнатий бил епископ в Антиохия. През 107 г. го осъдили заради християнската му вяра. След смъртта си помагал при лечението на тежки болести.

Понеже значението на името Игнатий идва от латинската дума "огнен", на този ден могат да празнуват хората, чиито имена са свързани с искра, огън, пламък, светлина. Имен ден имат Игнат, Искра, Огнян/а, Светла, Светослав, Пламен/а.

В народния календар новата година започва на Игнажден. Всичко, което се прави на този ден, има магическа сила, може да роди здраве, живот и късмет. Домакините следят какъв човек ще прекрачи пръв прага им. Ако е добронамерен и заможен, значи следващата година ще е благодатна.