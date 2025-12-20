ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът на границата с Турция

Интензивен е трафикът на границата с Турция

Интензивен е трафикът на (ГКПП) Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. Снимка: Архив

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 18:00 ч. днес.

Заради стачни действия на гръцка територия на прехода "Кулата" - "Промахон" от 12:00 часа днес не се пропускат превозни средства в двете посоки. На прехода „Илинден" – „Ексохи" също не се пропускат товарни автомобили в двете посоки.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион" на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до утре включително.

На границите с Румъния, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове.

