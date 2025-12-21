ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно ще е на 21 декември

Днес в 17:03 часа настъпва астрономическата зима СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в източната половина от страната. Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Ще духа слаб вятър от север-североизток, в югозападните части от страната ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието – до 12°, за София – около 7°. Днес в 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

