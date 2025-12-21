Магически ден е днес - зимното слънцестоене

Днес е денят на зимното слънцестоене, смятан за магически. Това ще е най-късият ден в година - ще продължи само 9 часа и 3 минути за София.

Точно в 17,03 часа българско време настъпва астрономическата зима. Тя ще продължи до 16,45 ч. на 20 март 2026 г., когато е пролетното равноденствие и ще дойде астрономическата пролет.

Слънцестоене се наричат два дни във всяка година, когато наблюдаемите точки на изгрев и залез видимо престават да се движат върху линията на хоризонта, след което сменят посоката на движението си. Съответстващите им два дни от годината имат екстремална продължителност: максимум при лятното слънцестоене и минимум – при зимното.

През 2026 г. лятното слънцестоене ще е на 21 юни.

Дните на зимното и лятното слънцестоене, на пролетното и лятното равноденствие се смятат за магически и в древността на специални места жреците са наблюдавали проникването на слънчевите лъчи, за да гадаят какво се очаква през следващия сезон.

В България такива места са например светилището на тракийския град Кабиле недалеч от Ямбол, пещерата Утробата край Кърджали, пещерата Проходна край Карлуково.