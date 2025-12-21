ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължават протестите на гръцките фермери, може да блокират граничните преходи за тирове

4000 селскостопански машини бяха паркирани на възлови отсечки в Гърция от протестиращите фермери, днес в Атина започват и масови демонстрации срещу бюджет 2026..

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа сутринта.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.

Протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили, информират от "Гранична полиция". 

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония: 

Трафикът е нормален и на всички гранични пунктове със Сърбия.

