ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21954979 www.24chasa.bg

Постна питка с 4 вида брашно

1564

За трапезата на Бъдни вечер

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Предлагам рецепта за постна питка с четири брашна, подходяща за трапезата на Бъдни вечер”, пише ни Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ 

270 г бяло брашно, 170 г брашно от елда, 30 г бадемово брашно, 30 г соево брашно, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 8 г бакпулвер, 1 ч.л. сода бикарбонат, 2 с.л. ябълков оцет, 3 с.л. олио, 280 мл топла вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Пресяваме различните видове брашно. Добавяме солта, захарта и бакпулвера. Разбъркваме и оформяме кладенче. В него изсипваме содата, предварително погасена с оцета и олиото.

Разбъркваме отново и постепенно доливаме топлата вода. Замесваме на ръка около 5 минути. Трябва да се получи гладко тесто, което не лепне по ръцете.

Оформяме го на топка, като скриваме вътре паричката, и го слагаме във формата за печене. Покриваме с прозрачно домакинско фолио и оставяме тестото за 30 минути.

Премахваме фолиото, отгоре поръсваме леко с бяло брашно и правим два разреза във формата на кръст. Печем в загрята фурна на 180 градуса 30-35 минути.

Оставяме изпечената питка леко да изстине във формата. След това я завиваме в кърпа и изчакваме да доизстине за 15 минути.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване