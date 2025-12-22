Постна питка с 4 вида брашно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за постна питка с четири брашна, подходяща за трапезата на Бъдни вечер”, пише ни Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

270 г бяло брашно, 170 г брашно от елда, 30 г бадемово брашно, 30 г соево брашно, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 8 г бакпулвер, 1 ч.л. сода бикарбонат, 2 с.л. ябълков оцет, 3 с.л. олио, 280 мл топла вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Пресяваме различните видове брашно. Добавяме солта, захарта и бакпулвера. Разбъркваме и оформяме кладенче. В него изсипваме содата, предварително погасена с оцета и олиото.

Разбъркваме отново и постепенно доливаме топлата вода. Замесваме на ръка около 5 минути. Трябва да се получи гладко тесто, което не лепне по ръцете.

Оформяме го на топка, като скриваме вътре паричката, и го слагаме във формата за печене. Покриваме с прозрачно домакинско фолио и оставяме тестото за 30 минути.

Премахваме фолиото, отгоре поръсваме леко с бяло брашно и правим два разреза във формата на кръст. Печем в загрята фурна на 180 градуса 30-35 минути.

Оставяме изпечената питка леко да изстине във формата. След това я завиваме в кърпа и изчакваме да доизстине за 15 минути.