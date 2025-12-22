ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм по планините Снимка: Pixabay

Добри са условията за туризъм в планините, обясниха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Температурите са отрицателни, а над 1800- 2000 метра планините са зимни. Пътеките са замръзнали и в по-ниските участъци, пише БТА.

От Планинската служба съветват туристите да внимават при пресичане на заледени склонове, да си носят туристически котки за по-ниските части на планините и алпийски котки за по-високите части, където може ако предприеманите преходи са по-трудни да се наложи и пикел.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

