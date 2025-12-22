Облачно и дъждовно остава времето до Бъдни вечер, на Коледа може да се събудим със сняг

През нощта и утре в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА. Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в низините и около реките в сутрешните часове също ще е мъгливо. Времето ще е почти тихо. Минималните температури ще са от около минус 2° на места в котловините на Югозападна България до 5° - 7° в източните райони, в София - около 0°. Максималните ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 8°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще е около средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

На Бъдни вечер ще е облачно, валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западните полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 3° и 8°. В нощта и през първия ден от Рождество Христово ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.