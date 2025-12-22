Протестът на гръцките фермери и днес затвори ГКПП Илинден – Ексохи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП Илинден – Ексохи, поради протест на гръцки фермери. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите изчакват на място.