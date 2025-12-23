Портокалови бонбони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Днес ви предлагам да приготвим един бърз и здравословен вариант за почерпка”, ни пише Мила Нешева. Тя пожелава и на читателите на “24 часа” весело посрещане на празниците, много здраве, успехи и добро настроение.

ПРОДУКТИ

250 мл прясно изцеден портокалов сок (може да използвате и мандарини)

15 г желатин

3-4 с.л. мед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Затопляме леко портокаловия сок. Добавяме меда и желатина и разбъркваме добре, докато се разтворят и сместа се хомогенизира. Ако е нужно, затоплете я отново, но без да завира.

Изсипваме я в подходящи силиконови форми за бонбони и замразяваме за около 15 минути във фризера.

Изваждаме бонбоните, оставяме ги да се отпуснат и след това може да ги хапваме.