Касите на БНБ ще работят извънредно на 27 декември заради влизането в еврозоната

Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 27 декември 2025 г. (събота) във връзка с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, съобщават от централната банка.

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес София, пл. "Княз Александър I” № 1, ще извършват единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица, като работно време ще бъде от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в Касов център на БНБ, на адрес София, м. "Полигона”, ул. "Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица и размяна на монети и банкноти в левове, като работното време е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Това е поредна събота, в която касите на БНБ ще работят извънредно във връзка със засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети. Стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна бяха пуснати за продажба на 1 декември 2025 година.