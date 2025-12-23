Коледата все пак бяла, до -7° в нощта на Нова година, после 15° в почивните дни до 3 януари

Облачни празници в цялата страна. До 14 см сняг високо в планините, само в Пирин до 35 см покривка

Мрачно, дъждовно, но все пак с шанс Коледа да побелее са последните прогнози на метеоролозите. И очакване след мразовита новогодишна нощ празниците да донесат и почти пролетни температури.

Почивните дни започват с по-меко от обичайното време за сезона. На Бъдни вечер минималните температури в населените места ще са от 1 до 7 градуса. Но ще е дъждовно и постепенно ще застудява в очакване на Дядо Коледа, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Преди обед на 24-и ще превалява в западните и източните райони, а следобед валежите ще обхващат и централните части от страната. В Добруджа дъждът ще преминава временно в сняг. В планините ще вали дъжд и сняг. Максималните температури ще са от 7 до 12 градуса, в западните райони - до 4-6, по Черноморието - до 11, за района на София - 4-5 градуса.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг. По високите места с надморска височина над 2200 м ще вали слабо мокър сняг. Очакваната нова снежна покривка е 4-5 см. Вятърът по високите части ще бъде от юг с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -5 до -2 градуса, а на 1500 м/ - от 1 до 4 градуса.

На Коледа минималните температури ще са от 1-2 до 7 градуса, по Черноморието - до 8.

Ще се примесват дъжд и сняг

В населените места в западните и централните северни райони и по високите западни полета ще се образува нетрайна снежна покривка от 1 до 4 см. В планините ще вали мокър сняг. През деня ще се затопли - от 5 до 10 градуса, в западните райони - до 3-5, по Черноморието - 10, за района на София - 5-6°.

Над планините ще остане облачно с валежи от мокър сняг и очаквана нова снежна покривка от 9-14 см. Максималните температури над 2500 м ще са от -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 1 до 4 градуса.

Снежната покривка на Витоша над 1800 м е от 6 до 10 см, на Рила (над 2000 м) - от 9 до 12 см, на Пирин (над 2500) - 25 до 35 см, в Родопите (над 1900 м) -от 8 до 12 см, Западна Стара планина (над 1500 м) - от 7 до 10 см, в Централна Стара планина (над 2000 м) - от 15 до 18 см.

На 26 декември минималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3 градуса, в Добруджа - от -5 до -3, по Черноморието - 0-2 градуса. Преди обед ще е предимно слънчево с разкъсани облаци над западните райони. Следобед над Северна България и по Черноморието ще се заоблачи, но няма да вали.

Максималните температури ще са от 4 до 9 градуса, в западните райони до 4- 5, по Черноморието - до 9 градуса, за района на София - 5-6 градуса.

Над планините облаците ще се разкъсват и ще е слънчево. Вятърът по високите части се обръща от север с пулсове до 20 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -1, а на 1500 м - от 2 до 6 градуса.

И на Стефановден утрото ще е по-мразовито,

със сутрешни температури от -3 до 2 градуса, в Добруджа - до -5, а по Черноморието - 0-2 градуса. От север ще се спуска по-студен въздух. Над страната се очаква разкъсана облачност, значителна над източните райони, където ще превалява слабо сняг. През нощта валежите ще спират. Максималните температури ще са от 3 до 8 градуса, по Черноморието - до 9-10 градуса, за София - 4-5.

Над планините - разкъсана облачност и вятър от север с пулсове до 60 км/ч на височина над 2500, където температурите ще са от -7 до -4, а на 1500 м - от -1 до 2 градуса.

На 28 декември минималните температури в населените места ще бъдат от -4 до 1, по Черноморието - до 2°. Нова порция студен и влажен въздух от север ще прониква над страната. Следобед ще превалява слабо дъжд и сняг главно в Северна България и в планините. По-съществени ще бъдат валежите в Добруджа и в Западна Стара планина. Максималните температури ще са от 3 до 8 градуса, в западните райони - до 4-5, по Черноморието - до 8, в София - 4-5 градуса.

Отново се чакат слаби валежи от сняг в планините, главно в Стара планина. Ще е облачно, с пулсов вятър по високите части до 70 км/ч. На 2500 м ще е от -6 до -3, на 1500 м - от -1 до 2 градуса.

Студено ще се задържи в последните дни на 2025-а, със значителна облачност и слаби превалявания от сняг главно в източните райони.

В новогодишната нощ слаб сняг може да има над Западна България

Навсякъде 31 декември ще е със значителна облачност, а хората, избрали да посрещнат 2026-а на площада, трябва да са облечени добре, защото очакваните температури след полунощ са от -7 до -5 градуса.

От 1 до 3 януари обаче бързо ще се затопли, с много слънчеви часове и южни ветрове в планините и в населените места северно от тях. Дневните температури ще са от 9 до 15 градуса.

На 4 януари ще се заоблачи, чакат се нови валежи от дъжд, а в планините от дъжд и сняг.

