Ето кога ще завали сняг

През следващите часове температурите падат. На Бъдни вечер цялата страна ще бъде обхваната от валежи, които до вечерта ще преминат в сняг.

Във вторник – 23 декември, минималните температури ще са от около -2° на места в котловините на Югозападна България до 5° - 7° в източните райони. Максималните ще са предимно между 5° и 10°.

На Бъдни вечер (24 декември) ще е облачно, ще започнат валежи от дъжд, които ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.

Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 3° и 8°.

В нощта на Рождество Христово и на Коледа (25 декември) ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи. В Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието валежите ще са от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания.

С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

В петък валежите ще спрат, най-късно в Рило-Родопската област. Вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата.

През почивните дни минималните температури ще се понижат, а дневните слабо ще се повишат.

В началото на следващата седмица ще започнат валежи, предимно от сняг, които бързо ще обхванат страната. В югоизточните райони и по Черноморието ще превалява дъжд.