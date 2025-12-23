Предимно облачно и студено ще е на 23 декември

Днес в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в низините и около реките в сутрешните часове също ще е мъгливо. Почти тихо време. Минималните температури ще са от около минус 2° на места в котловините на Югозападна България до 5° - 7° в източните райони, в София - около 0°. Максималните ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.