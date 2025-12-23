ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Бяла Коледа у нас – само в Северозапада

Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

Бяла Коледа у нас със сигурност ще има само в Северозападна България. Единствено там, както и в Сърбия и част от Румъния е сигурно, че ще вали сняг и някъде ще се натрупа дори 25-сантиметрова покривка. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в предаването на Би Ти Ви „Тази сутрин".

В останалите части от страната ще има валежи но предимно от дъжд, който ще започне да вали от Югозападна България след малко и понякога ще обръща на сняг, каза още Рачев.

Причината за това е, че в големи области от Средиземно море има много високо атмосферно налягане. След Коледа температурите обаче ще се понижат и поне в зимните ни курорти е сигурно, че ще има трайна снежна покривка. Тогава температурите ще станат нормални за това време на годината и дори ще бъде малко по-студено, макар че средната температура за декември остава над нормата, каза Рачев.

