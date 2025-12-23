ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21964618 www.24chasa.bg

Засилен полицейски контрол ще има по пътищата за празниците

1476
Заради празниците се очаква интензивен трафик КАДЪР: НОВА

От Пътна полиция предупреждават за засилен контрол по пътищата за предстоящите празници.

Основните направления ще са автомагистралите, заяви за БНТ инспектор Иванова. Днес временно се ограничава движението на тежки автомобили по "Тракия" и "Струма".

Поради очаквания интензивен трафик всички екипи на Пътна полиция ще са на терен, както и системите за контрол на скоростта.

"Силите на Пътна полиция досега бяха съсредоточени по градовете, вече са предислоцирани по входно-изходните точки на градовете", предупреди инспектор Близнаков.

Полицаите предупредиха да се спазва дистанция, ще има необозначени автомобили с полицаи за контрол към агресивните водачи. И съветват да се тръгва със зимни гуми, пълен резервоар, да се проявява толерантност и да се спазват правилата на движение.

Заради празниците се очаква интензивен трафик КАДЪР: НОВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта