Засилен полицейски контрол ще има по пътищата за празниците

От Пътна полиция предупреждават за засилен контрол по пътищата за предстоящите празници.

Основните направления ще са автомагистралите, заяви за БНТ инспектор Иванова. Днес временно се ограничава движението на тежки автомобили по "Тракия" и "Струма".

Поради очаквания интензивен трафик всички екипи на Пътна полиция ще са на терен, както и системите за контрол на скоростта.

"Силите на Пътна полиция досега бяха съсредоточени по градовете, вече са предислоцирани по входно-изходните точки на градовете", предупреди инспектор Близнаков.

Полицаите предупредиха да се спазва дистанция, ще има необозначени автомобили с полицаи за контрол към агресивните водачи. И съветват да се тръгва със зимни гуми, пълен резервоар, да се проявява толерантност и да се спазват правилата на движение.