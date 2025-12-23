На bgtoll.bg и на мобилното приложение шофьорите могат да проверят валидността на е-винетката

През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари. Всеки шофьор може да провери срока на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка". След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура" или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен", „с изтекъл срок" или „неизползван" в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност, съобщиха от АПИ.

До 21 декември са продадени над 6,7 млн. винетки, а приходите от тях са над 312 млн. лв. Традиционно най-предпочитани от шофьорите са годишните и седмичните. От всички продадени годишните са 2 573 621 бр., седмичните – 2 565 161 бр., следват месечните – 827 424 бр., уикенд винетките – 691 385 бр., и тримесечните – 107 522 бр.

От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят и ще са същите каквито са и в момента, но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Шофьорите следва да имат предвид, че във връзка с подготовката за въвеждането на еврото ще има временни прекъсвания на платежните системи на Националното тол управление:

НТУ припомня, че от 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата www.bgtoll.bg и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро. Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, са уведомени по електронна поща. През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура".

Маршрутните карти, купени през 2025 г., могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31.12.2025 г. включително. Дата на пътуване след 01.01.2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например, при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това.

От 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо във връзка с извършване на планирана техническа поддръжка и последващи проверки за нормално функциониране на системите. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъде възможно.

Препоръката към шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, е да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, като имат предвид, че маршрутните карти могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително.

За възникнали въпроси шофьорите могат да се свържат с „Комуникационния център" на Националното тол управление на телефон 0700 10 876 (цената на разговора е според тарифния план) или на +359 700 10 876 за обаждания от други държави. Центърът работи всеки ден от 08:00 до 20:00 часа, като във връзка с планираните прекъсвания ще работи извънредно от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 08:00 ч. на 1 януари 2026 г.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура" чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в „А1", „Виваком", „Български пощи", „Easy Pay", „Fast Pay", „Колхида 3б", и в бензиностанциите „Лукойл", „Петрол", „ОМВ", „ЕКО", „Круиз", „Бенита", „Газпром", „Шел", „ВиЕм Петролиум, сервизни центрове „Тахо Венци", застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс", „Омникар и Партньори", „Дженерал Брокер", или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О". В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.