ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21965805 www.24chasa.bg

Камион аварира на пътя Ботевград - Мездра край Новачене

1320
Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно е ограничено движението по път I-1 Ботевград - Мездра в района на Новачене поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

По-късно движението бе възстановено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта