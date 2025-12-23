Камион аварира на пътя Ботевград - Мездра край Новачене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението по път I-1 Ботевград - Мездра в района на Новачене поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.