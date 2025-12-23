ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките фермери блокираха движението през ГКПП Илинден – Ексохи

Гръцките фермери блокираха движението през ГКПП Илинден – Ексохи

ГКПП Илинден

Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП Илинден – Ексохи, поради протест на гръцки фермери, съобщи АПИ.

Шофьорите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

