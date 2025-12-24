"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Представям ви празничен десерт – коледно пънче с течен шоколад и гъбки от бонбони маршмелоу”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

8 яйца, 6 с.л. захар, 10 г портокалови корички, 7 с.л. бяло пшенично брашно, 1 с.л. соево брашно, 400 г течен шоколад, 60 г бонбони маршмелоу, боровинки, нар и кокосови стърготини за украса

Разделяме белтъците от жълтъците. Разбиваме белтъците със захарта. Разбиваме жълтъците до побеляване. Добавяме жълтъците към белтъците и портокаловите корички. Постепенно добавяме брашната и разбъркваме.

Изсипваме сместа върху правоъгълна тава с пекарска хартия. Печем на 180 градуса около 10 минути. Отлепяме блата от хартията и го разрязваме на 4 ленти по дължина.

Намазваме ги с 2/3 от течния шоколад. Навиваме едната лента на руло и го поставяме изправено. Около него навиваме останалите ленти. С останалия шоколад измазваме външната страна на пънчето. С тъпата част на ножа правим резки, наподобявайки кора на дърво.

Оставяме тортата в хладилник да се стегне. Украсяваме с нар, боровинки, кокосови стърготини и гъбки, изрязани от бонбоните маршмелоу.