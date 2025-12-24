На 24 декември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, бивш министър на социалната политика

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, председател на Българската асоциация на микробиолозите, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ “Подкрепа”

Чл.-кор. Иван Гранитски, академик в БАН, журналист, поет, критик и издател. Създател на издателство “Захарий Стоянов”

Константин Цеков, композитор, аранжор, поп изпълнител и музикален продуцент

Проф. д-р Борислав Маринов, началник на Клиника “Обща патологична бременност” - УАГБ “Майчин дом”

Проф. Андрей Аврамов, театрален режисьор

Ангелина Маринова, зам.главен счетоводител в УМБАЛ “Софиямед”

Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната

Проф. Рупен Крикорян, бивш председател на Епархийския съвет на Арменската Апостолическа Света Църква в България

Д-р Величка Попова, началник на Отделението по образна диагностика в МБАЛ “Здраве”, Велинград

Петър Кърджилов, киноисторик, писател и журналист

Явор Дачков, журналист