На 24 декември рожден ден имат

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, бивш министър на социалната политика
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, председател на Българската асоциация на микробиолозите, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести
Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ “Подкрепа”
Чл.-кор. Иван Гранитски, академик в БАН, журналист, поет, критик и издател. Създател на издателство “Захарий Стоянов”
Константин Цеков, композитор, аранжор, поп изпълнител и музикален продуцент
Проф. д-р Борислав Маринов, началник на Клиника “Обща патологична бременност” - УАГБ “Майчин дом”
Проф. Андрей Аврамов, театрален режисьор
Ангелина Маринова, зам.главен счетоводител в УМБАЛ “Софиямед”
Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната
Проф. Рупен Крикорян, бивш председател на Епархийския съвет на Арменската Апостолическа Света Църква в България
Д-р Величка Попова, началник на Отделението по образна диагностика в МБАЛ “Здраве”, Велинград
Петър Кърджилов, киноисторик, писател и журналист
Явор Дачков, журналист