Тръмп: САЩ удари ИДИЛ в Нигерия

На 26 декември рожден ден имат

2264

Ники Кънчев, журналист, радио- и телевизионен водещ

Левон Хампарцумян, банкер, заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите, дългогодишен главен изпълнителен директор на “УниКредит Булбанк”

Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи

Д-р Александър Милчев, началник на Отделението по хирургия в МБАЛ “Сердикамед”

Георги Праматаров, директор на дирекция “Идентификация на земеделски парцели”

Мартин Зафиров, бивш футболист

Кольо Георгиев, писател и драматург

Юри Ступел, композитор

