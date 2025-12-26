На 26 декември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ники Кънчев, журналист, радио- и телевизионен водещ

Левон Хампарцумян, банкер, заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите, дългогодишен главен изпълнителен директор на “УниКредит Булбанк”

Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи

Д-р Александър Милчев, началник на Отделението по хирургия в МБАЛ “Сердикамед”

Георги Праматаров, директор на дирекция “Идентификация на земеделски парцели”

Мартин Зафиров, бивш футболист

Кольо Георгиев, писател и драматург

Юри Ступел, композитор