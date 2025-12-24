ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Статулова: Любимата ми дума е спокойствие

Очаква се засилен трафик, въведена е извънредна организация по пътищата

1664
кадър: Нова телевизия

Очаква се засилен трафик по пътищата в страната заради празниците. Около 900 екипа на „Пътна полиция" са разположени на най-натоварените точки у нас, за да следят за безопасността на движението.

В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма" и пътен възел „Симитли". Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока "Кулата" и една - в посока София.

При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция" може да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността, съобщава Нова телевизия.

кадър: Нова телевизия

