Обявен е жълт код за значителни валежи в 7 области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи за седем области в страната. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите Видин, Враца и Монтана дъждът ще премине в сняг и предупреждението е и за образуване на снежна покривка. В останалите области снежна покривка ще се образува в планините.

Времето днес ще бъде облачно, с валежи от дъжд в западната половина, а до вечерта - и в източните райони от страната. Значителни по количество ще бъдат валежите в Югозападна България и в северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони - временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8 градуса, в София - около 3 градуса.

В планините ще бъде облачно, на много места - с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части - от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, а на 2000 метра - около минус 2 градуса, предаде БТА.

Според седмичната прогноза на НИМХ за времето в страната от 25-и до 30 декември, подготвена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева, на Коледа ще бъде облачно с повсеместни валежи: в Западна и Северна България - от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици. Ще се образуват и навявания. Значителни по количество валежи се очакват в западната половина от страната и Рило-Родопската област.