Катастрофа на АМ "Тракия" до отбивката за Първомай, движението е в една лента

Катастрофа блокира аварийната и активната лента на автомагистрала "Тракия" край отбивката за Първомай в посока Бургас, съобщават шофьори.

Една от колите, с материални щети по предната част, се е завъртяла и пречи на автомобилите да преминават. Заради многото пътуващи за празниците се образува тапа по аутобана.

"Движението при км 165 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", уточняват от Агенция "Пътна инфраструктура".