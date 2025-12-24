ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на АМ "Тракия" до отбивката за Първомай, движението е в една лента

Колата се е завъртяла и пречи на движението. Снимка: Фейсбук/Магистрала Тракия

Катастрофа блокира аварийната и активната лента на автомагистрала "Тракия" край отбивката за Първомай в посока Бургас, съобщават шофьори.

Една от колите, с материални щети по предната част, се е завъртяла и пречи на автомобилите да преминават. Заради многото пътуващи за празниците се образува тапа по аутобана.  

"Движението при км 165 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", уточняват от Агенция "Пътна инфраструктура". 

