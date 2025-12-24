ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват петима милионери, които не са си взели пе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21973244 www.24chasa.bg

3 евро на месец ще струва нощният транспорт в София от Нова година

2424
В момента в София се движат четири линии за нощен транспорт. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Нощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари 2026 година, съобщават от Центъра за градска мобилност. Пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии - N1, N2, N3 и N4.

Цената на допълнителната нощна карта е 3 € на месец или 30 € за година.

Важно условие е периодът на нощната карта да съвпада напълно с периода на основната в карта за дневния транспорт, допълват от дружеството.

Например, ако зареждаме карта, която ще от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също трябва да бъде за същия период - 11 януари - 10 февруари.

Ако се закупи годишна карта (младежка, студентска или ученическа), могат да бъдат добавени нощните линии срещу 30 €.

От Центъра за градска мобилност уточняват, че ако имаме годишна карта, чиято валидност е започнала, към нея не може да се добави допълнителен нощен абонамент.

В момента в София се движат четири линии за нощен транспорт.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)