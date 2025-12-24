Движението по пътя между Търново и Гурково е ограничено заради тежкотоварен камион

Ограничено е движението по пътя Велико Търново - Гурково при разклона за с. Радковци заради изтегляне на тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура". Трафикът на леки коли се пренасочва през прохода Шипка, а шофьорите на тежкототоварни автомобили изчакват на място, информираха от пътната агенция.

Вчера заради катастрофа, при която пострадаха трима души, временно беше затруднено движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Момин сбор, съобщиха тогава от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.