Обилен снеговалеж се очаква в цялата страна на Коледа

Обявени са оранжев и жълт код

Предупреждение за обилен снеговалеж за днес, 25 декември, издаде Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В сила ще бъдат жълт и оранжев код. Това сочат данните на официалния сайт на НИМХ.

Оранжев код е обявен за областите Видин, Монтана, Габрово, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково. Във всички останалите области е валиден жълт код за опасно време. Очаква се да се натрупа снежна покривка.

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2°.

При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.