Заради празничното богослужение се променя движението около храма „Св. Александър Невски“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въвеждат се промени в движението около храм-паметник „Св. Александър Невски“ във връзка с празничното богослужение за Рождество Христово. съобщиха от Столичната община.

От 07:00 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), в района около храм-паметник „Александър Невски” по ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „11-ти Август“; ул. „15-ти ноември; ул. „11-ти август” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”, както и по ул. „Дунав” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”.

БТА припомня, че вчера от 16:00 ч. беше забранен престоят и паркирането пред храм-паметника „Александър Невски”.