На проходите „Шипка“ и Хаинбоаз вали сняг

На прохода "Шипка" вали сняг. Снимка: Архив

На проходите „Шипка“ и  Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.

Той добави, че на прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса. 

И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“ в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение. 

 

