Какво да правим с паричката от питката на Бъдни вечер

Паричката в питката е един от най-обичаните и запазени български обичаи, свързани с Бъдни вечер – вечерта преди Рождество Христово. Тя символизира късмет, здраве и благополучие през идващата година.

По традиция на Бъдни вечер се приготвя постна пита или погача, в която се слага паричка. Най-често това е добре измита и увита в алуминиево фолио монета, за да бъде безопасна. Питката се разчупва от най-възрастния член на семейството, обикновено с благословия за здраве и берекет.

Смята се, че човекът, в чието парче се падне паричката, ще бъде най-късметлията през новата година. В някои региони се вярва, че той ще има успех в работата, ще бъде здрав или ще донесе щастие на цялото семейство.

Какво да правим с паричката?

След като паричката бъде открита, традицията изисква този, който я намери, да я запази в портфейла си през цялата година, за да привлича още повече богатство.

В други региони традицията изисква паричката да бъде дарена на църквата, като благословия за късмет, здраве и благоденствие.