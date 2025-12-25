ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силният вятър спря ферибота Оряхово-Бекет

Ферибот. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход "Оряхово - Бекет", временно преустановява работа поради лоши метеорологични условия (силен порив на вятъра и мокър сняг). Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа. 

Платформата се намира на българска територия. Няма изчакващи моторни превозни средства. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на работа ще бъде възстановен, уточнява БТА.

Интензивен е трафикът на гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и "Лесово", на изход за товарни автомобили. 

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия, а информация за това е получена в Регионалната дирекция "Гранична полиция" в Смолян. Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция. 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. 

 

