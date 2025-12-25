Сняг покри почти цялата страна, десетки населени места са без ток (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снегът обхвана почти цялата България, превръщайки страната в бяла зимна приказка. Снежна покривка вече се образува в Свищов, Велико Търново, Видин, Русе, София и Плевен. Снегът превръща улиците и парковете в зимна приказка.

Снегът прекъсна тока в десетки населени места у нас навръх Коледа.

Шест общини в област Видин са с прекъсвания в електрозахранването, съобщават от електроразпределителното дружество в Северозападна България.

Засегнатите населени места са около трийсет.

Аварии има и в области Враца и Монтана, както и в други региони.

Най-вероятната причина за прекъсванията са обилните снеговалежи в тези райони.

Навявания и снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд. Обявен е оранжев код за осем области с прогноза за най-силни валежи и силен вятър.

На прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус 2 градуса. На другия старопланински проход е дори по-студено и температурата е минус 3 градуса.

И на двата прохода, които свързват Северна с Южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на магистрала "Тракия" и магистрала "Марица" в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.