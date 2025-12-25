ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обработват срещу заледяване пътища в София

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21975406 www.24chasa.bg

Над 20 см. сняг по проходите в Смолянско, движението е без ограничение

Валентин Хаджиев

[email protected]

1824
Пътищата във високите части в Родопите са проходими при зимни условия Снимка: Адриан Петров

Снежната покривка във високите части в Родопите е 20-25 сантиметра. Движението през проходите при зимни условия, но няма въведени ограничения, съобщи Адриан Петров, зам.-областен управител. Пътнопочистващатата фирма е работела приз почти цялата нощ и е успяла да почисти и опесъчи, добави Петров. На територията на област засега няма проблем с електрозахранването.

Пътищата във високите части в Родопите са проходими при зимни условия Снимка: Адриан Петров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)