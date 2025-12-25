Над 20 см. сняг по проходите в Смолянско, движението е без ограничение

Снежната покривка във високите части в Родопите е 20-25 сантиметра. Движението през проходите при зимни условия, но няма въведени ограничения, съобщи Адриан Петров, зам.-областен управител. Пътнопочистващатата фирма е работела приз почти цялата нощ и е успяла да почисти и опесъчи, добави Петров. На територията на област засега няма проблем с електрозахранването.