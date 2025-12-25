ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три села в Монтанско са без ток заради авария

Ток Снимка: Pixabay

Заради авария от тази сутрин три села в област Монтана, община Георги Дамяново, са без ток, съобщи пред журналисти областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Електричеството е прекъснато в Дълги Дел, Дива Слатина и Говежда, които се намират в подножието на Стара планина.

Екипите на електроразпределителното дружество работят на терен въпреки тежките атмосферни условия и се надяват до 16 часа да отстранят повредите, предава БТА.

В повечето селища на област Монтана към момента продължава да вали сняг и мокър сняг, температурата е около и малко под нулата. Всички пътища са проходими при зимни условия, препоръчва се да се шофира внимателно и съобразно зимната обстановка, обяви областният управител.

От Областното пътно управление в Монтана съобщиха, че по пътищата на региона чистят и опесъчават 43 машини.

