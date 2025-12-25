Възстановено е движението след катастрофата при 31 км на магистрала "Тракия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 31 на АМ "Тракия" в посока София. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано през деня там имаше катастрофа.