ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски" на В...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21977124 www.24chasa.bg

Възстановено е движението след катастрофата при 31 км на магистрала "Тракия"

1400
Път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението при км 31 на АМ "Тракия" в посока София. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано през деня там имаше катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)