Тръмп: САЩ удари ИДИЛ в Нигерия

Интензивен трафик по границите с Турция и Сърбия

Интензивен е трафикът на (ГКПП) Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. Снимка: Архив

Изключително интензивен е трафикът на граничен пункт "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Натоварено е движението и на граничен пункт "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа.

Фериботният кораб, обслужващ линията Никопол-Турну Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторни превозни средства.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

