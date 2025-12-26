Интензивен трафик по границите с Турция и Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изключително интензивен е трафикът на граничен пункт "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Натоварено е движението и на граничен пункт "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа.

Фериботният кораб, обслужващ линията Никопол-Турну Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторни превозни средства.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.