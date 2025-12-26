Проф. Георги Рачев: Предстоят ледени дни, има вероятност за сняг и в първите дни на 2026 г.

Очакват ни ледени дни в цялата страна, но най-вече в Североизточна България. Около 4 и 5 януари все още не е ясно дали ще има снеговалежи, или не - но са очаквани. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в предаването "Тази сутрин" по bTV.

"Ще стане по-студено особено в котловинните полета. Може би петък, събота, може да стане малко рано сутрин, но температурите, особено в Западна България ще бъдат малко над нулата, което не е нищо за тази част от годината", каза той.

Проф. Рачев посочи студен фронт на картата, който според него може да предизвика леки превалявания на сняг в североизточните райони, дори и във Варна.

"Снегът спря, има вероятност в понеделник отново да завали, но не е толкова сигурно. По-скоро чакаме следващия процес в периода между 2 и 5 януари. И Коледа щеше да е суха, безснежна, а накрая видяхте как се промениха нещата, децата поне се зарадваха на снега", каза още професорът.

"При всички положения за Нова година обещавам едно много хубаво време за зимни спортове", каза той, като обясни, че по високите места се очаква да има сняг тогава.

В София ниските градуси ще се задържат в следващите дни. А около 4 и 5 януари все още не е ясно дали ще има снеговалежи, или не.

"Непрекъснато се сменят като за Коледа: ту ще има сняг, ту няма да има. Все пак това е 10 дни напред, ще се следи какво е положението. Дотогава ще има доста слънце, още днес с нарастването на атмосферното налягане, облачността ще се разкъса и ще видим слънце, което е много добре", допълни климатологът.