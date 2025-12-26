ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай наложи санкции на американски физически лица...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21978313 www.24chasa.bg

Проходът Шипка е опесъчен и се пътува нормално

1596
Проходът "Шипка" е опесъчен. Снимка: Архив

Проходът Шипка е почистен и опесъчен и се пътува нормално, съобщи БТА по информация на Областно пътно управление - Габрово.

Пътят е обработен до асфалт, опесъчено е, няма мъгла, температурите не са твърде ниски. Има усойни места с леки заледявания, при които водачите на пътни превозни средства трябва да внимават, допълват от пътното управление в Габрово.

Дежурните екипи на Областното пътно управление не са получавали сигнали за паднали дървета по пътното платно на прохода Шипка през изминалата нощ. Към този момент в Габрово не вали сняг, има места без електрозахранване.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Габрово посочват, че за изминалото денонощие са ликвидирали четири пожара без преки материални загуби и са оказали техническа помощ на седем места.

Проходът "Шипка" е опесъчен. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)