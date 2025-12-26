ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай наложи санкции на американски физически лица...

ПСС: Опасност от лавини по високите части на планините

На отделни склонове има опасност от лавини. СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е тихо, облачността е разкъсана, температурите на въздуха са около - 5 градуса. Снежната покривка е между 20 и 40 см. Слаб вятър духа в района на Стара планина. Лавинна опасност има по високите части и откритите склонове на планините.

От ски курортите е отворен само Банско.

Туристите трябва да са със зимна екипировка. Да имат предвид, че пътеките не са утъпкани и ще се затъва при ходене, предупредиха от ПСС. „Да използват само обозначените маршрути и пътеки. Да не тръгват сами. Да са с добре заредени телефони и батерии", съветват още планинските спасители.

