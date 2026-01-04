47 квадрата за градския мъж: сурово и умерено, кухня в неочакван меденорозов нюанс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В този малък дом обстановката е нарочно търсена в малко по-сурова, но елегантна естетика, която пресъздава характера на младия обитател. Текстурите са плътни, линиите – ясни, детайлите – умерени. Въпреки ограничената площ от 47 квадратни метра жилището е комфортно, елегантно подредено.

Със своя проект инж. Кристина Топузлиева постига интересен като визия и много добър като функционалност двустаен апартамент за мъж с динамичен начин на живот. Интериорът е пример как с точни решения, правилни материали и внимателно планиране може да се създаде съвременно градско място за живеене.

Цялото вътрешно пространство е подчинено на общ ритъм, зададен от избраните материали и цветове. Земните тонове доминират –

топъл дървен под, светли

стенни повърхности, тактилни

мазилки с фин пясък в

неутрално сиво

Контрастите са премерени: черни детайли по осветителните тела и огледални елементи добавят графичност, но не натоварват картината. Интериорният текстил уравновесява камъка и метала, текстурата на дамаската свързва цялостната композиция чрез комфорт и топлина.

Дневната обединява кухнята, трапезарията и къта с мека мебел. На фона на светлите стени изпъкват кухненските шкафове в топъл, меденорозов нюанс, които внасят характерен тон и деликатна елегантност. Корпусните мебели са изпълнени у нас по индивидуален дизайн.

Кухненският гръб и островът са от камък с изразена графична рисунка, изявени сиви и бели жилки внасят визуална дълбочина. Островът служи като работен плот и естествено разделя зоните. Масата за хранене е деликатно интегрирана между кухнята и дневната. Над нея е разположено дизайнерското осветително тяло с графична форма, което се явява артистичен акцент в помещението.

Меката мебел е в светъл сив цвят и е допълнена с ниска масичка с органична форма.

Скритото LED осветление в

тавана играе ролята на

основна светлина,

а луни и декоративните тела добавят допълнителни слоеве – акцентен, функционален и атмосферен. Така интериорът може да се възприема различно според нуждите – от работно и динамично до спокойно и вечерно.

Спалнята повтаря стилово дневната и коридора – спокойните меки землисти тонове се допълват от светлите нюанси на корпусната мебел, проектирана от инж. Кристина Топузлиева специално за този апартамент. Тя следва стените, обхваща нишите и обединява множество скрити отделения, които осигуряват реално пространство за съхранение. Всичко е подчинено на идеята интериорът да изглежда спокоен и ненатоварен: без излишни дръжки, прекалено детайли, ясно дефинирани обеми.

