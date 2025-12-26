ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убийство за няколкостотин евро: деца в престъпния ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21981488 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина"

548
Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина" Снимка: Архив

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Грънична полиция" към МВР. Данните са към 18:00 часа. Интензивно е и движението на ГКПП "Калотина"на границата със Сърбия на вход за леки автомобили, пише БТА.

На граничните преходи на границата с Гърция трафикът е нормален, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. 

 

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина" Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)