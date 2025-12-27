ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП ще бъде откри...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21983479 www.24chasa.bg

Много интензивен трафик на тирове на ГКПП "Капитан Андреево"

1576
Много интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Изключително интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР, информира БТА.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция. Нормално е и движението на всички ГКПП с Република Северна Македония.

На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

Движението е нормално на границата с Румъния.

На 25 декември oт 9:00 ч. фериботният кораб, обслужващ линията Никопол - Т. Мъгуреле, нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторните превозни средства, напомнят от МВР.

 

Много интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)