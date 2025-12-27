МВР: Не обменяйте "изгодно" левове в евро - измамници звънят с оферти!

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро, призоваха от полицията в съобщение, публикувано на сайта на МВР.

Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране, препоръча във видео, разпространено и във фейсбук, началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова.

“Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания“, съветва главен инспектор Падинкова, цитирана и от БТА. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане, напомня МВР.

От полицията призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да бъде подаден сигнал на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, казаха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г. Очаква се тогава пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.