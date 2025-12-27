ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

Протест на гръцките фермери спря пак тировете на Кулата и Илинден, обмислят безсрочна блокада

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

Ограничено е движението на МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от АПИ.

Ограничено е движението за товарни автомобили над 12 т през ГКПП "Кулата – Промахон"  отново заради блокада на гръцки граждани. Водачите изчакват на място.

Образуват са се километрични колони. 

Гръцките фермери обмислят налагане на безсрочна блокада на граничните пунктове с България, съобщи пък "Катимерини". Протестиращите фермери са имали среща в петък следобед в Екзохи. Били решени да засилят натиска върху правителството, за да получат субсидиите си, забавени заради корупционен скандал и в разплащателната агенция.

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон

