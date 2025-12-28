ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силен вятър и студ на 28 декември

На места ще има силен вятър СНИМКА: Pixabay

Днес ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места – главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури преди обяд ще бъдат – между 2° и 7°, в София – около 3°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често – значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават. Към 14:00 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°, съобщават от НИМХ и БТА.

