ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хаос по гръцките магистрали, 5000 трактора блокира...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21987797 www.24chasa.bg

Протестът на гръцките фермери затвори „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“

2184
Преустановено е движението на товарни автомобили на два от граничните пунктове с Гърция. Снимка: Архив

Трафикът през граничен преход "Илинден" - "Ексохи" и на "Капитан Петко войвода"- "Орменион" е временно преустановен в двете посоки за товарни автомобили поради блокада от гръцките фермери, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“, цитирана от БТА.

Фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет, временно е преустановила работа в 6:30 ч., вследствие на лоши метеорологични условия - силен порив на вятъра.

Изключително интензивно е движението при граничния пункт "Капитан Андреево" на изход на границата с Република Турция за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове (КПП).

На границите с Република Сърбия и Румъния движението е нормално.

Преустановено е движението на товарни автомобили на два от граничните пунктове с Гърция. Снимка: Архив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)