Вятърът в планините е силен до ураганен

940
Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

От Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията в планините са с отрицателни температури, мъгла, силен до ураганен вятър, на места с пориви над 100 км/ч. Много от съоръженията във високата планина няма да работят днес заради вятъра.

Условията за туризъм са лоши, предупредиха спасителите.

Най-голяма снежна покривка има в Пирин. 

На места има опасност и от образуване на лавини. Има предпоставка вятърът да създаде навявания.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, казаха още от ПСС.

