Оранжев код за бурен вятър в 12 области у нас, условията за туризъм в планините са лоши

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от втора степен - оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 м/с и 30 м/с. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код, с пориви до 24 м/с.

Оранжев е кодът за областите Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Монтана.

При оранжев код за силен вятър означава следва да имаме готовност за структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването, предупреждават метеоролозите в информация, публикувана на сайта на НИМХ.

От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщиха за отрицателни температури в планините и силен до ураганен вятър, на места над 100 км/ч. Температурите са отрицателни, има мъгла, лоши са условията за туризъм. Много от съоръженията във високата планина няма да работят заради вятъра. На места има опасност и от образуване на лавини. Има предпоставка вятърът да създаде навявания, съобщиха за БТА от ПСС.