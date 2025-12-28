Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.

С наближаването на новата 2026 г. родителите вече могат да планират как децата им ще прекарат ваканциите.

Eто кога ще бъдат ваканциите за учениците през първата половина на 2026 г.

Последният неучебен ден от коледната ваканция е 4 януари. Междусрочната ваканция е на 2 февруари, като в комбинация със събота 31 януари и неделя 1 февруари учениците ще имат три последователни почивни дни. Пролетната ваканция за учениците от 1-ви до 11-и клас ще бъде от 4 до 13 април, а за дванадесетокласниците – от 8 до 13 април.

Неучебни дни ще има и заради провеждането на матурите и националните външни оценявания (НВО). За учениците от 4-ти клас изпитът по български език и литература е на 3 юни, а по математика – на 4 юни. Седмокласниците ще се явят на НВО по БЕЛ на 17 юни, по математика и природни науки – на 19 юни, а по чужд език – на 22 юни. За учениците от 10-и клас изпитът по БЕЛ е на 17 юни, по математика и природни науки – на 19 юни, по чужд език – на 22 юни, а по информационни технологии – на 23 юни. Държавният зрелостен изпит по български език и литература за 12-и клас е на 20 май, а вторият ДЗИ по избор – на 22 май.

Учебната година приключва на 15 май за зрелостниците. За учениците от първи до трети клас тя ще приключи на 29 май, за тези от четвърти до шести клас – на 12 юни, а за учениците от седми до единадесети клас – на 30 юни.